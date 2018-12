Een lekker strak ontwerp en vervaardigd uit 18/10 hoogwaardig edelstaal waardoor dit bestek jarenlang beschermd is tegen corrosie. Met andere woorden: met deze 50-delige cassette kan je voorlopig vooruit. Omdat het bestek geen tierelantijntjes bevat, is het perfect te combineren met zo’n beetje ieder servies. En je gooit het ook nog eens met het grootste gemak in de vaatwasser. Nu met 100 euro korting.

Bijzonder mooi, rank en verfijnd. Met zijn trendy uitstraling past bestekmodel Montreux perfect in een modern ingerichte woning. En zodra je het oppakt voel je direct dat je kwaliteit in handen hebt. Dit bestek is lekker zwaar, zonder gewichtig te doen. Deze bestekset kan uitstekend gebruikt worden in kleine huishoudens of op vakantie. Dit bestek in Sola's mooiste uitvoering is en gemaakt van de beste staalkwaliteit, namelijk zilverwit edelstaal 18/10. De Montreux bestekset wordt geleverd in een fraaie cadeauverpakking.

De bestekset bestaat uit: 6 tafelmessen

6 tafelvorken

6 tafellepels

6 dessertmessen

6 dessertvorken

6 dessertlepels

6 cocktaillepels

6 cocktailvorkjes

1 serveerlepel

1 sauslepel