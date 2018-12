Beleef Onvergetelijke Avonturen met Disney On Ice! Van de diepten van de oceaan tot een winters droomland, niets is te fantasierijk voor jouw Disney vrienden, inclusief Mickey, Minnie, Dory en de cast van Disney’s Frozen. Het is een kleurrijk avontuur vol magie en plezier, met liedjes en herinneringen die je familie voor altijd zal koesteren.

Van 12 tot en met 30 december in Rotterdam en Utrecht. Tickets vanaf 18 euro.

Magische reis door het verleden

Beleef Onvergetelijke Avonturen met Disney On Ice als Mickey, Minnie, Donald en Goofy een kleurrijke en magische reis maken door het verleden.

Dory is terug, samen met haar vrienden Nemo en Marlin van Disney • Pixar's Finding Dory. Duik diep in de oceaan met je favoriete school vissen en ontdek wat het betekent om familie te zijn. Reis naar de winterse wereld van Arendelle waar de zusjes Anna en Elsa, en de hilarische Olaf van Disney's Frozen leren dat ware liefde magisch is. Niets is onbereikbaar voor Rapunzel met vrienden die haar de weg wijzen. Als Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen samen werken, krijgen ze op een magische manier alles voor elkaar. Bij het swingende optreden van Buzz en Woody kan je niet op je stoel blijven zitten; Simba, Timon en Pumbaa sluipen op de savanne; Jasmine, Aladdin en Geest laten zien dat je niet bang hoeft te zijn als je vrienden hebt; en je favoriete Disney prinsessen blijven onverschrokken als altijd.

Geef je familie herinneringen om nooit te vergeten.

Ahoy Theater - Rotterdam Wanneer: 12 tot en met 16 december

