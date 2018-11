NUshop in NUuit artikel Tot 15 euro voordeel per ticket voor musical Was Getekend, Annie M.G. Schmidt Iedereen kent de bekende nummers als 'Margootje en 'Wat voor weer zou het zijn in Den Haag'. Dit is slechts een klein deel van het ongelofelijke repertoire van Annie M.G. Schmidt. De musical stopt definitief op 13 januari 2019, dus wees er snel bij en bestel tickets met voordeel tot wel 15 euro per ticket.