Nick & Simon geven op 20 april 2019 een optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het is voor het eerst dat de Volendammers een eigen show geven in de concerthal. Je ontvangt nu het nieuwe album “Aangenaam” van Nick & Simon bij elke bestelling van minimaal 2 tickets. Tickets verkrijgbaar vanaf slechts 43 euro. Wees er snel bij want op=op.

Er is vrijwel geen plek waar Nick & Simon de afgelopen twaalf jaar niet hebben opgetreden. Maar liefst vijf maal verkochten zij het Gelredome in Arnhem uit en de teller van Nick & Simon concerten in Rotterdam Ahoy staat inmiddels op dertien volle zalen. Momenteel spelen zij zo’n zestig shows tijdens hun Aangenaam theatertournee, variërend van Martiniplaza tot Carré. In 2019 staan ze in de Ziggo Dome, een lang gekoesterde droom. Een concert dat je niet mag missen, avondvullend, verrassend en vooral ook vertrouwd.

Gastartiest

Vol enthousiasme maken Nick & Simon de eerste gastartiest bekend voor de optredens die zij zullen gaan verzorgen in Ziggo Dome in Amsterdam. Niemand minder dan André Hazes zal tijdens de shows samen met het duo een feestje gaan bouwen.

Waar: Ziggo Dome, Amsterdam

Prijs: vanaf 43 euro, inclusief servicekosten, exclusief transactieskosten

Wanneer: het concert is op zaterdag 20 april 2019

Actievoorwaarden: 1 CD per bestelling van minimaal 2 kaarten

