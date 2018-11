Beleef het Wilde Westen in de winter. Tijdens Winter Slagharen kun je genieten van meer dan 30 spannende attracties, de nieuwe Randy & Rosie Show en kun je schaatsen op de ijsbaan. Tussen alle ritjes door kun je even opwarmen bij het kampvuur onder het genot van een warme chocolademelk of glühwein. Nu van 29 euro voor 12,95 euro.

Bestel hier je tickets.

Ook bij minder weer zijn er genoeg overdekte avonturen te beleven. Breng een bezoek aan de 4D-film in El Teatro of maak een rondje door het park met de Monorail. De dag sluit je spectaculair af met Miracle of Lights: een lichtjesparade en een avondspektakel inclusief fonteinen, lasers en vuurwerk.

Sinterklaas

Tijdens het Slagharen Sinterklaasfeest zijn er vele avonturen te beleven. Bekijk de optocht van Sinterklaas en al zijn Pieten of geef Sinterklaas jouw tekening of verlanglijstje tijdens de meet & greet. Gedurende de dag kun je genieten van de Sinterklaasshow in het American Circus Theater. En wie weet gaan de Pieten wel met jou in een attractie. Vergeet jouw schaatsen niet want in het Western Village Theater vind je een heuse ijsbaan.

Openingstijden

Winter Slagharen is iedere zaterdag en zondag van 3 november tot en met 23 december en de hele kerstvakantie (van 24 december 2018 tot en met 6 januari 2019) geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Tickets voor het attractiepark zijn tot en met 16 december inclusief een gratis ticket voor Aqua Mexicana. Deze tickets zijn af te halen bij de kassa en de Aqua Mexicana shop. Vergeet je zwemkleding niet.

Waar: Slagharen, Zwarte Dijk 37

Prijs: van 29 euro voor 12,95 euro. Kinderen tot en met 3 jaar zijn gratis

Wanneer: de actie loopt tot en met 2 december 2018. Tickets zijn geldig tot en met 6 januari 2019

Openingstijden: het park is dagelijks geopend van 10:00 tot 17:00

Bestel direct je tickets

*Exclusief 0,70 euro administratiekosten. De tickets zijn geldig tot en met 6 januari 2019. Check de actuele openingstijden, website staat vermeld op de e-tickets. Deze korting is niet geldig in combinatie met andere acties en is niet inwisselbaar voor contant geld. Restitutie is niet mogelijk.

Ieder weekend NUshop aanbiedingen in je mailbox? Schrijf je in voor de NUshop nieuwsbrief.