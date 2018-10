Ontdek de verrassende onderwaterwereld in Sea Life Scheveningen en kom oog in oog met haaien, roggen, kwallen, otters en nog veel meer leuke dieren. Ontmoet ook de pinguïns in hun mooie buitenverblijf. Elke dag zijn er leuke voerpresentaties en in de schoolvakanties extra (kinder)activiteiten. Nu van 16,95 euro voor 9,95 euro.

Bestel hier je tickets.

Sea Life is grotendeels overdekt dus ook een ideaal uitje bij slecht weer. Een gemiddeld bezoek duurt anderhalf uur.

Nieuw in 2018: Jurassic Seas – zwem terug in de tijd

Reis terug in de tijd van de dinosaurussen en ontdek hoe het is om in het prehistorische tijdperk te leven. Laat je verrassen door de dieren die je hier tegenkomt zoals de axolotl, een exotische amfibie die heel zijn leven onderwater doorbrengt en de Degenkrab wiens voorouders 445 miljoen jaar terug gaan. Er is een leuk interactief spel en ook de kaaimansnoek is te zien in deze tentoonstelling.

Nieuw in Sea Life: Virtual Reality – Neem een duik in de onderwaterwereld

Stap de duikkooi in en zittend op een stoel, wordt het een duik met 360 graden zicht met mooie en spannende geluidseffecten. Onderweg komt men kwallen tegen, haaien, murenes, prachtige koralen en nog veel meer mooie dieren.

Er zijn 6 helmen in totaal dus meerdere mensen kunnen tegelijkertijd deze duik ervaren. De duik duurt 3 minuten. Ook is er een kinderversie waarbij de kinderen een schat vol munten zullen zien op de bodem van de zee.

Deze nieuwe attractie zal gedurende de dag geopend zijn en uiteraard is er een medewerker aanwezig om de benodigde uitleg te geven. De duikkooi vind je aan het einde van de route.

Waar: Sea Life, Strandweg 13 in Den Haag

Ontdek de wondere onderwaterwereld in Sea Life

Prijs: van 16,95 euro voor 9,95 euro. Kinderen tot en met 2 jaar zijn gratis

De actie loopt tot en met 6 januari 2019

Openingstijden zijn van 10:00 tot 18:00. Entree sluit een uur voor sluitingstijd

Gesloten op 25 december

Bestel direct je tickets

Ieder weekend NUshop aanbiedingen in je mailbox? Schrijf je in voor de NUshop nieuwsbrief.