Social influencers; het is een begrip van deze tijd. Influencers zijn de idolen van deze tijd die bekend zijn geworden door social media. Maak kennis met jouw held en krijg een kijkje achter de schermen in de nieuwe reeks evenementen ‘Influencers Behind the Scenes – #IBTS’ in COMM. Nu van 9,50 euro voor slechts 5 euro.

Ontmoet je favoriete influencer en volg een live (gaming)sessie of workshop van bijvoorbeeld De Latooys, Kalvijn & Petrus, JoostSpeeltSpellen, Vogeljongen en GameMeneer, xLinktijger en vele anderen. Niet alleen jongeren maar ook ouders kunnen veel opsteken van de live sessies. Zo leer je alle ‘ins & outs’ van de wereld van influencers.

TeVeelGevraagd

Het zijn Mathijs en Dion van het YouTube kanaal TeVeelGevraagd. Ze staan bekend om Fortnite, Clash of Clans, Clash Royale, Minecraft Trolls, Omegle & Prank calls. Ook uploaden ze dagelijks een video op hun kanaal.

Waar: COMM, Den Haag

Wanneer: zondag 11 november 12:00 tot 14:00 uur en van 15:00 tot 17:00 uur

Prijs: van 9,50 euro voor 5 euro

Bestel hier je tickets voor TeVeelGevraagd

Het volgen van influencers is zinvoller dan het in eerste instantie lijkt. Door te kijken naar deze influencers leren jongeren hoe ze zich kunnen verhouden tot anderen. Identiteitsontwikkeling staat centraal in deze leeftijdscategorie en daardoor zijn jongeren emotioneel betrokken. Social influencers zijn, door hun grote fanbase, voor marketeers een waardevol kanaal om jongeren te bereiken. It’s serious business! In de #IBTS route in het museum vind je unieke video-content van populaire Influencers. Hoe communiceren zij? Is het serious business? Kom erachter in COMM.

Wanneer: Elk weekend tot en met 31 januari

Meet & Greet met influencer

Inclusief entree voor COMM met #IBTS route

Prijs: van 9,50 euro voor 5 euro, exclusief 0,70 euro administratiekosten. Kinderen tot en met 3 jaar zijn gratis

IBTS

Deze korting is niet geldig in combinatie met andere acties en is niet inwisselbaar voor contant geld. Restitutie is niet mogelijk.

Ieder weekend NUshop aanbiedingen in je mailbox? Schrijf je in voor de NUshop nieuwsbrief.