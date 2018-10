Social influencers; het is een begrip van deze tijd. Influencers zijn de idolen van deze tijd die bekend zijn geworden door social media. Maak kennis met jouw held en krijg een kijkje achter de schermen in de nieuwe reeks evenementen ‘Influencers Behind the Scenes – #IBTS’ in COMM. Nu van 9,50 euro voor slechts 5 euro.

Ontmoet je favoriete influencer en volg een live (gaming)sessie of workshop van bijvoorbeeld De Latooys, Kalvijn & Petrus, JoostSpeeltSpellen, Vogeljongen en GameMeneer, xLinktijger en vele anderen. Niet alleen jongeren maar ook ouders kunnen veel opsteken van de live sessies. Zo leer je alle ‘ins & outs’ van de wereld van influencers.

xLinktijger

xLinkTijger is een populaire gamer/influencer in Nederland en Belgie. Hij staat bekend om de gele muts met oortjes en zijn gaming skills. Je kent hem ook van zijn deelname aan Legends of Gaming. Ook deed hij mee aan Masters of Minecraft, waar hij won.

Waar: COMM, Den Haag

Wanneer: zaterdag 27 oktober 13:00 tot 17:00 uur

Prijs: van 9,50 euro voor 5 euro

Bestel hier je tickets voor xLinktijger

Vogeljongen

Maakt animaties met bekende Youtubers en sappige verhaaltjes over dingen die hij heeft meegemaakt. Je kent hem van de liedjes Fortnite Fan, John Wiggle of De Vogel.

Waar: COMM, Den Haag

Wanneer: zondag 28 oktober 13:00 tot 17:00

Prijs: van 9,50 euro voor 5 euro

Bestel hier je tickets voor Vogeljongen

Don en Link

Don (GameMeneer) en Link (xLinktijger) zijn inmiddels al hele goede vrienden geworden. Ze hebben beiden een eigen game kanaal maar ze maken ook, samen met Milan Knol en Jeremy Fries onderdeel uit van het YouTubegroepje DagelijksHaaDee. Dit kanaal heeft inmiddels ook al 1.2 miljoen abonnees. Hoe leuk is het om deze jongens met z’n tweeën in actie te zien?

Waar: COMM, Den Haag

Wanneer: zaterdag 3 november 13:00 tot 17:00

Prijs: van 9,50 euro voor 5 euro

Bestel hier je tickets voor Don en Link

Royal Puck

Puck was al aan het gamen sinds dat ze net uit de luiers stapte. Streamen is haar passie geworden. Het begon erg onschuldig als een manier om in contact te komen met andere gamers, maar inmiddels hebben zij samen de gezelligste community van Nederland gecreëerd! #RoyalFamily

Waar: COMM, Den Haag

Wanneer: zondag 4 november 12:00 tot 17:00

Prijs: van 9,50 euro voor 5 euro

Bestel hier je tickets voor Royal Puck

Het volgen van influencers is zinvoller dan het in eerste instantie lijkt. Door te kijken naar deze influencers leren jongeren hoe ze zich kunnen verhouden tot anderen. Identiteitsontwikkeling staat centraal in deze leeftijdscategorie en daardoor zijn jongeren emotioneel betrokken. Social influencers zijn, door hun grote fanbase, voor marketeers een waardevol kanaal om jongeren te bereiken. It’s serious business! In de #IBTS route in het museum vind je unieke video-content van populaire Influencers. Hoe communiceren zij? Is het serious business? Kom erachter in COMM.

Wanneer: Elk weekend tot en met 31 januari

Meet & Greet met influencer

Inclusief entree voor COMM met #IBTS route

Prijs: van 9,50 euro voor 5 euro, exclusief 0,70 euro administratiekosten. Kinderen tot en met 3 jaar zijn gratis

IBTS

