Ervaar vijf verdiepingen vol rare vondsten, merkwaardige wezens en afwijkende mensen. Sta oog in oog met de de langste mens ter wereld en bewonder je een zeven meter hoge robot. Een indrukwekkende verzameling die het resultaat is van cartoonist Robert Ripley. Nu vanaf 7 euro per ticket.

Bij Ripley’s Believe It or Not! Dam kun je een ongelofelijke collectie van ongebruikelijke kunstproducten bezichtigen – waarvan er veel zijn verzameld door de ultieme ontdekkingsreiziger Robert Ripley zelf. Bewonder meer dan 500 exposities, galerijen en interactieve belevenissen verdeeld over 5 verdiepingen. Een bezoek duurt gemiddeld een uur tot anderhalf uur, maar je kunt door het museum lopen in je eigen gewenste snelheid en zoveel tijd nemen als je wenst.

Waar: Dam 21, Amsterdam

Ontdek de wondere wereld van Robert Ripley

Prijs: Volwassenen van 21 euro voor 13,75 euro. Kinderen van 15 euro voor 7 euro. Kinderen tot en met 3 zijn gratis. Tickets zijn exclusief 0,70 euro administratiekosten

Wanneer: tickets geldig tot en met 6 januari 2019

Check de actuele openingstijden, website staat vermeld. Deze korting is niet geldig in combinatie met andere acties en is niet inwisselbaar voor contant geld. Restitutie is niet mogelijk.

