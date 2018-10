Dirigent Raymond Janssen bezorgt je het ultieme kerstgevoel. Door zijn prachtige vertolking van klassiekers zoals Ave Maria, Holy Night en I Will Follow Him, is dit kerstconcert een perfecte avond uit voor het hele gezin. Tickets zijn te koop vanaf slechts 24 euro, met korting oplopend tot wel 34,50 euro per ticket.

Bestel hier je tickets.

Dit prachtige, klassieke, kerstconcert staat onder leiding van gerenommeerd dirigent Raymond Janssen. Samen met The International Symphony Orchestra en The New Romanian Symphonic Choir zet hij een groots kerstspektakel neer. The International Symphony Orchestra en The New Romanian Symphonic Choir bestaat uit meer dan 100 Europese topmusici. Samen zetten zij een programma vol verrassende uitvoeringen neer van onder andere:

Ave Maria

The Little Drummer Boy

Hallelujah

Carol to the King

Holy Night

I Will Follow Him

Naast prachtige muziek wordt er tijdens hèt kerstconcert van 2018 ook gebruik gemaakt van lichteffecten, sneeuwvlokken en adembenemende kerstdecoraties. Jij en je gezin zullen volledig worden betoverd door de magie van kerst.

Waar: Verschillende locaties in Nederland

Prijs: tot 34,50 euro korting per ticket. Tickets vanaf 24 euro, afhankelijk van rangnummer

Wanneer: 9 tot en met 17 december 2018

De getoonde ticketprijzen zijn inclusief servicekosten. Daarnaast worden er, afhankelijk van de keuze van het event, item en verzendwijze, maximaal 2,90 euro transactiekosten en/of 3,50 euro verzendkosten (reguliere postverzending) per transactie in rekening gebracht.