Thavi strandtas van Mart Visser van 99,95 euro voor 69,95 euro

De Thavi strandtas is zeer makkelijk in gebruik en is voorzien van 1 groot vak zodat je al je spullen mee kunt nemen en er ook ruimte overblijft om alles te vinden. De tas is gemaakt van een stevig, waterafstotend en kleurvast materiaal. Ideaal voor op het strand! De tas is ook binnenstebuiten te dragen: een kant is zwart met grafische witte lijnen afgewisseld met het Mart Visser logo en de andere zijde is effen zwart met het logo.

Kleur: Zwart met wit.

Aan twee zijden te dragen.

Afmeting: 32 cm hoog, 40 cm breedte onder, 57 cm breedte boven.

Samenstelling: 100% PU leder.

