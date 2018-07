Marina Pareo voor 34,95 euro en met extra korting in combinatie met Thavi strandtas

Bestel hier de pareo.

Bestel hier de set.

Draag de Marina Pareo als omslagdoek over je bikini of badpak of gebruik het als sjaal. Perfect voor aan het zwembad en het strand, als je jezelf even wilt bedekken wanneer je dat leuke strandtentje bezoekt, of als het wat kouder wordt op een zomerse avond.

Kleur: Zwart met wit.

Afmeting: 170 x 92 cm.

Samenstelling: 100% polyester with cotton touch.

Bestel hier je Marina Pareo.

