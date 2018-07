Theatervoorstelling Late Lente vanaf 27,40 euro

Bestel hier je tickets.

Mira Faber is een beroemde zangeres, Bow is een veelbelovend pianist. Zij is begin vijftig, hij midden twintig. De muziek brengt hen samen en wordt de soundtrack van een spannende flirt. Maar wanneer die ontaardt in een heftige liefde, komt hun omgeving resoluut in actie. Ambities, reputaties en familiebanden dreigen de geliefden uiteen te drijven. Als dan ego’s botsen, maskers vallen en harten dreigen te breken, staat Mira voor het grootste dilemma van haar leven: zichzelf redden of eindelijk zichzelf worden.

Locatie: verschillende theaters in Nederland.

Prijs: vanaf 27,40 euro. Prijzen zijn afhankelijk van de gekozen rang en dag van voorstelling.

Wanneer: de voorstellingen zijn van 15 september 2018 tot en met 25 januari 2019.

