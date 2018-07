Bezoek het Omniversum en Museon in Den Haag voor 8,50 euro

Bestel hier je tickets.

Voor maar 8,50 euro ligt je een prachtige dag in het vooruitzicht. Een dagje naar de politieke hoofdstad van ons land met uitstapjes naar het Museon en Omniversum. Den Haag biedt mogelijkheden voor een dagje weg voor het hele gezin.

Film ervaring

De koepelvormige bioscoopzaal van het Omniversum biedt bezoekers een unieke ervaring. Met de kracht van een sterk surround sound systeem en het rondlopende filmscherm waant de kijker zich gemakkelijk in een compleet nieuwe wereld. Ga mee naar de Verenigde Staten voor een muzikale roadtrip. En wat denk je van een duik in de zeven zeeën van onze planeet? Kom oog in oog met wonderlijke zeedieren, het Omniversum garandeert een succes te zijn voor je dagje Den Haag.

Dagje wetenschap

Voor alle kenniszoekers, jong en oud, is er wel wat te doen in het Museon. Het wetenschappelijk museum van Den Haag heeft voor ieder wat wils. Van archeologie en geschiedenis tot natuurkunde en techniek, het Museon bezorgt je een leerzame dag uit in Den Haag.

Locatie: Filmtheater Omniversum en Museon, Den Haag.

Prijs: van 24,25 euro voor 8,50 euro.

Ieder weekend NUshop aanbiedingen in je mailbox? Schrijf je in voor de NUshop nieuwsbrief.