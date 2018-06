Deze week flinke korting op je boodschappen met SCOUPY

Bekijk alle acties.

In de Scoupy cashback-parade van deze week ontvang je onder andere 100 procent cashback (gratis) op de heerlijke bakproducten van Koopmans. Van Appeltaart tot Boerencake. Of trakteer jezelf op een gratis blikje Dr. Pepper. De line-up van de cashback-parade biedt meer fijne producten waar je flinke korting op pakt. Wat dacht je van Lenor Unstoppables (van 7,99 euro voor 2 euro), of NESQUIK Stick (voor maar 0,50 cent). Geniet van heerlijke Old Amsterdam plakken (met 2 euro cashback-korting) of verwen jezelf met 4 verschillende varianten thee uit de collectie van Pickwick Even (nu voor maar 0,50 cent per stuk).

In 3 stappen je geld terug

Koop waar jij maar wilt Upload je kassabon (via scoupy.nl of de gratis Scoupy-app) Krijg pijlsnel je geld terug (binnen 2 werkdagen)

