Familiepark Bobbejaanland van 35,90 euro voor 21,90 euro

Familiepretpark Bobbejaanland heeft ruim 40 attracties voor jong en oud. Ga samen op avontuur in de prairie of de jungle, en pak die adrenalinekick in de Sledge Hammer. Of neem de looping van je leven in de Typhoon. Deze achtbaan won niet voor niets de Diamond ThemePark award! Alleen de echte durfals draaien door in de Naga Bay. Bedwing de vlammenzee in de virtual reality achtbaan Mount Mara.

Locatie: Lichtaart, net over de Belgische grens.

Prijs: van 35,90 euro voor 21,90 euro. Exclusief 0,70 euro boekingskosten.

Geldigheid: tot en met 2 september 2018.

