Vaderdagtip: Philips izzy draadloos audiosysteem van 249 euro voor 149 euro

De BM50 is ideaal te gebruiken als basisstation in combinatie met één of meerdere Philips speakers uit de izzy-serie. Gemakkelijk te installeren via Bluetooth met één druk op de knop. Zo luister je overal en huis naar jouw favoriete muziek. Natuurlijk kunnen de Philips izzy Speakers ook afzonderlijk van elkaar in elke kamer muziek afspelen. Muziek luisteren was nog nooit zo helder en 'easy' met deze izzy Multiroom Speaker van Philips.

Productspecificaties Standaard meegeleverd: AC/DC Adapter + installatiehandleiding.

Afmeting: 50 x 21,8 x 6,3 cm.

Ingebouwde WiFi, Bluetooth en draadloos bereik tot 10 meter.

Afspelen van: CD, MP3-speler, en USB-geheugen.

Kleur: zwart.

Prijs: van 249 euro voor 149 euro.

Levertijd: binnen 7 werkdagen bezorgd. Voor maandag 11 juni besteld is voor Vaderdag in huis.

