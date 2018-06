Rust, ruimte en ontspanning bij Zwaluwhoeve van 33,50 euro voor 12,95 euro

Bestel hier je tickets.

Meer ruimte, meer faciliteiten en meer rust om jezelf weer helemaal op te laden, dat kan je verwachten bij de vernieuwde Zwaluwhoeve. Stap in een van de hottubs, zwem een rondje in het verwarmde buitenbad, kom helemaal tot rust in de panoramasauna, ontspan in de hangmat op Zwaluwhoeve beach en ontdek alle andere faciliteiten. De tuin van 50.000 m2 is verrijkt met fijne baden, een strand en een nieuwe boomgaard met drie barrelsauna's. De combinatie van de Veluwse natuur en deze fijne faciliteiten maken de Zwaluwhoeve dé plek om volledig tot rust te komen.

Locatie: Hierden, bij Harderwijk.

Prijs: van 33,50 euro voor 12,95 euro.

Geldigheid: tot en met 30 november 2018, op basis van beschikbaarheid. Vooraf reserveren is verplicht. Op vrijdag, zaterdag, zondag en badkledingdagen geldt een toeslag van 4,95 euro per persoon en direct bij het verzilveren van het e-ticket te betalen.

