Brabantse gastvrijheid bij wellness SpaPuur van 30,50 euro voor 12,95 euro

Bestel hier je tickets.

Je komt helemaal tot rust tijdens een dagje wellness bij SpaPuur in Tilburg. Zwem van binnen naar buiten en ontspan in de whirlpool, het stoombad en het zoutwaterbad. Pak vervolgens je rust in een van de ligstoelen waar je uitkijkt over de tuin. Maak je dagje sauna compleet met een uitgebreide lunch of een heerlijk diner in het restaurant van SpaPuur. Hier worden de beste gerechten bereidt met versie, seizoensgebonden producten.

Badkledingdag: Iedere dinsdag, eerste en laatste zondag van de maand ben je van harte welkom met badkleding. Je betaalt hiervoor een eenmalige toeslag van 4,95 euro.

Locatie: Tilburg.

Prijs: van 30,50 euro voor 12,95 euro.

Geldigheid: tot en met 30 november 2018, op basis van beschikbaarheid. Vooraf reserveren is verplicht. Op vrijdag, zaterdag, zondag en badkledingdagen geldt een toeslag van 4,95 euro per persoon en direct bij het verzilveren van het e-ticket te betalen.

Ieder weekend NUshop aanbiedingen in je mailbox? Schrijf je in voor de NUshop nieuwsbrief.