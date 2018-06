Geniet bij wellnessresort SpaWell van 30,50 euro voor 12,95 euro

Bestel hier je tickets.

Wist u dat een saunabezoek in de zomer heerlijk is voor uw lichaam? De koude dompelbaden zijn extra verkoelend en de tuinen staan in volle bloei, waardoor u in de buitenlucht volledig kunt ontspannen. SpaWell staat bekend als het mooiste en meest uitgestrekte wellnessresort van het Noorden. Beleef een goedkoop dagje wellness en laad weer helemaal op. Kijk een prachtige natuurfilm met muziek in de filmsauna, geniet van de opgietingen in de Kelo sauna of kijk uit over de tuin in de panoramasauna. Ben jij een echte ervaren saunaganger? Stap dan in de Finse sauna van zo'n 100 graden Celsius. Vergeet zeker niet een kijkje te nemen in de zoutsteensauna, infraroodsauna en kleurensauna van SpaWell.

Badkledingdagen: Voor de liefhebbers is er iedere dinsdag badkledingdag bij SpaWell.

Locatie: Peize, nabij Groningen.

Prijs: van 30,50 euro voor 12,95 euro.

Geldigheid: tot en met 30 november 2018, op basis van beschikbaarheid. Vooraf reserveren is verplicht. Op vrijdag, zaterdag, zondag en badkledingdagen geldt een toeslag van 4,95 euro per persoon en direct bij het verzilveren van het e-ticket te betalen.

