Ontvang een gratis rang-upgrade voor De Grote Drie

De musical brengt de drie theaterdiva’s samen op het podium. In werkelijkheid traden ze nooit met elkaar op, maar nu beleven we dus het concert dat er nooit was, maar wel graag hadden willen zien. Ellen Pieters, Frederique Sluyterman van Loo en Hanneke Drenth geven op magistrale wijze gestalte aan de theaterdiva’s en werden door zowel pers als publiek geroemd voor hun opmerkelijke prestaties.

Het wordt een komisch, vilein en aangrijpend samenzijn van de drie grande dames en hun assistent Gabriel (David van den Tempel) die we volgen tijdens hun heftige voorbereidingen op het concert met daarin een hoofdrol voor hun mooiste en beste liedjes als Dobbe Dobbe Dobbe, Zeur niet, Het is over, De minutenwals, Lou d’r ligt een lijster in de la en De bokken en de schapen.

Locatie: DeLaMar Theater, Amsterdam.

Prijs: vanaf 40,45 euro, afhankelijk van rangnummer. De getoonde ticketprijzen zijn inclusief servicekosten en exclusief 3,50 euro verzendkosten per boeking.

Geldigheid: de voorstellingen zijn van 11 juli tot en met 22 juli 2018.

