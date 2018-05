Met zo nu en dan een frietje mayo en een snack is helemaal niks mis. Zeker niet wanneer je bakt in de vernieuwde Inventum hetelucht friteuse. Dankzij de circulatie van hetelucht komt er amper olie of vet aan te pas. Daarnaast kun je ook bakken, braden of grillen met een inhoud van maar liefst 5,5 liter. De Inventum Airfryer XXL GF552HL is verkrijgbaar voor slechts 79,99 euro.