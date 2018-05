Deze decoratieve gloeilamp is een perfect cadeau voor moederdag. Gemakkelijk te plaatsen en te verhangen. Geeft sfeer en gezelligheid in jouw woonkamer, in de tuin, op de slaapkamer of voor een andere leuke plek in huis. De ledlamp is gemaakt van handgeblazen glas. Voor slechts 12,95 euro krijg je twee ledlampen.