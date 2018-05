Dagje sauna bij Thermen Soesterberg van 34,50 euro voor 12,95 euro

Bestel hier je tickets.

Ontspan in de nieuwe, half ingegraven, houtgestookte Maa sauna, de Finse sauna of Panoramasauna met uitzicht over de prachtige tuin met natuurlijke zwemvijver. In de restaurants worden verse, biologische producten geserveerd. Uniek is het Sauna Theater: een bijzondere ervaring, waarbij tijdens een opgieting wellness en theater samenkomen.

Openingstijden: zondag tot en met donderdag van 10.00 tot 23.00 uur, vrijdag en zaterdag tot 23.30 uur.

Badkledingdag: iedere tweede en laatste dinsdag van de maand. Het dragen van badkleding is dan de hele dag verplicht.

Locatie: Soesterberg, bij Utrecht en Amersfoort.

Prijs: van 34,50 euro voor 12,95 euro, exclusief 0,70 euro boekingskosten per ticket. Meedoen aan deze actie kan zolang de voorraad strekt. Na aanschaf van het ticket dient een bezoek vooraf gereserveerd te worden. Reserveren kan via thermensoesterberg.nl/voorjaarticket. Reserveer tijdig. Voor deze actie geldt per dag een beperkte beschikbaarheid. Restitutie is niet mogelijk.

Geldigheid: tot en met 31 oktober 2018.

Ieder weekend NUshop aanbiedingen in je mailbox? Schrijf je in voor de NUshop nieuwsbrief.