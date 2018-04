Legendarische rockband Guns N' Roses met 10 euro korting

Bestel hier je tickets.

Afgelopen zomer stonden de Amerikaanse rockers nog op Nederlandse bodem met een show die op z’n minst legendarisch te noemen was. Met zes studioalbums op zak, is Guns N 'Roses een van de belangrijkste en meest invloedrijke acts in de muziekgeschiedenis en met legendarische liveoptredens weten ze miljoenen fans over de hele wereld aan zich te binden. Het unieke aan deze tour is de samenkomst van de drie originele bandleden; Axl Rose, Slash en Duff McKagan. Het voorprogramma bestaat uit Volbeat én Gojira.

Locatie: Goffertpark, Nijmegen.

Prijs: van 93,50 euro voor 82,50 euro, inclusief 7,50 euro servicekosten, exclusief transactieskosten.

Geldigheid: het concert is op woensdag 4 juli 2018.

Ieder weekend NUshop aanbiedingen in je mailbox? Schrijf je in voor de NUshop nieuwsbrief.