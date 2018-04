Zonnedoek van 34,95 euro voor 17,95 euro

Deze zonnedoek biedt schaduw, houdt 90 procent van de zonnewarmte tegen en beschermt je tegen UV-straling. Het zonnedoek is groot genoeg om op te hangen boven uw (dak)terras, balkon, of campingplek. Maar ook bij een zwembad, zandbak of het strand kan dit een handige én mobiele manier zijn om een koel plekje te creëren. Verkrijgbaar in antraciet, ecru of taupe voor slechts 17,95 euro.