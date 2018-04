De Camelia plant is afkomstig uit China, Japan en Vietnam en is goed winterhard waardoor het een ideale en zeer mooie plant is voor het Nederlandse klimaat. Hij kan zowel in de volle grond geplant worden of als kuipplant gehouden worden. De plant wordt voor slechts 29,95 euro geleverd vol met knoppen die snel zullen uitkomen met grote roze/rode bloemen.