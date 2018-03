Naar Daydream Festival met 5 euro korting plus een Thuisbezorgd.nl voucher

Actievoorwaarden Thuisbezorgd.nl: Deze vouchercode ter waarde van 7,50 euro is te besteden op www.thuisbezorgd.nl of in de mobiele apps van Thuisbezorgd.nl. Minimum bestelbedrag 15 euro. Eventueel resterend bedrag dient online te worden voldaan via iDEAL, PayPal of creditcard. Geldig tot en met 31-12-2018. Vouchercode kan niet worden ingewisseld voor contant geld of gebruikt worden in combinatie met een andere kortingscode. Thuisbezorgd.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren in geval van fraude. Voor vragen kun je contact opnemen met de klantenservice via info@thuisbezorgd.nl