Een dagje sauna bij Thermen Soesterberg met 50 procent korting

Bestel hier je tickets voor Thermen Soesterberg met 50 procent korting.

Met haar verschillende sauna’s, baden en de rustgevende, bosrijke omgeving biedt Thermen Soesterberg een perfect dagje wellness.

Sauna met korting

Thermen Soesterberg beschikt over maar liefst veertien sauna's. De kruidensauna iets voor jou? Hier worden prachtige beelden van de natuur gecombineerd met de interessante, complexe geuren van onze planeet. Wil je even bijkletsen met een vriend(in)? Ga dan voor een plekje in de goed gesprek sauna. Voldoende keus als het gaat om sauna's dus, maar er is meer dan dat. Wat dacht je van een duik in een van de verwarmde buitenbaden?

Badkledingdagen

Je profiteert met deze kortingskaarten ook op badkledingdagen van alle faciliteiten bij Thermen Soesterberg. Je betaalt enkel een toeslag van 4,95 euro. Dit geldt ook voor de weekenden: vrijdag, zaterdag en zondag.

Locatie: Soesterberg, bij Utrecht en Amersfoort

Prijs: van 33,50 euro voor 16,95 euro. Op vrijdag, zaterdag, zondag en op badkledingdagen geldt er een toeslag van 4,95 euro.

Geldigheid: tot en met 30 juni 2018, op basis van beschikbaarheid. Vooraf reserveren is verplicht.

