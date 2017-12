Volledig ontspannen bij Thermae 2000 voor slechts 16,95 euro

Bestel hier je tickets voor Thermae 2000 met bijna 50 procent korting.

Maak kennis met de kleuren, het landschap, de cultuur en tradities van Limburg bij Thermae 2000. Een dagje wellness met korting en een ware ontdekkingsreis.

De Cauberg als bron

Thermae 2000 in Valkenburg bevindt zich in het groene hart van Zuid-Limburg aan de rand van de bekende Cauberg. Deze berg fungeert als een belangrijke energiebron. Drie bronnen worden aangeboord en zorgen voor het thermale water in de baden van Thermae 2000. Daarnaast zorgt de Cauberg voor een prachtig uitzicht over het Limburgse Heuvelland.

Badkledingdagen

Iedere dinsdag is het badkledingdag en ieder eerste volle weekend is het badkledingweekend. Dat bekent dat je vanaf vrijdag 17.00 uur van alle faciliteiten gebruikt kunt maken in je badkleding. Voor meer informatie over badkleding- of andere themadagen kijk je op www.thermae.nl/badkleding.

Locatie: Valkenburg

Prijs: van 32,50 euro voor 16,95 euro. Tijdens vakanties (kerst- en voorjaarsvakantie) en in de weekenden geldt er een meerprijs van 3,95 euro.

Geldigheid: tot en met 30 juni 2018, op basis van beschikbaarheid. Vooraf reserveren is verplicht.

