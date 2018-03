Kom naar Disney's The Lion King en ontvang een gratis rang-upgrade

Bestel hier je tickets.

Disney’s The Lion King is de alom bekroonde koning der musicals. Het vertelt het verhaal van de leeuwenwelp Simba, die door zijn kwaadaardige oom Scar verraden wordt. Nadat zijn oom de macht gegrepen heeft, vlucht de jonge leeuw de jungle in en begint aan een lange reis op weg naar volwassenheid. Een reis vol gevaren, maar ook met nieuwe vriendschappen, ontluikende liefde en groeiend zelfvertrouwen. Een reis die hem uiteindelijk terug doet keren naar waar hij vandaan komt, om daar zijn rechtmatige plek op de troon op te eisen.

Winnaar 'Publieksprijs Beste Musical 2017'

De musical Disney’s The Lion King brengt de sfeer van Afrika naar het Circustheater in Scheveningen. Met een indrukwekkend decor, prachtige kostuums, jong talent in de hoofdrollen en hits als ‘Can you feel the love tonight’, ‘Circle of Life’ en ‘Hakuna Matata’ zit je gegarandeerd op het puntje van je stoel.

Locatie: AFAS Circustheater, Scheveningen.

Prijs: tickets vanaf 43,85 euro, afhankelijk van rangnummer en dag. De getoonde ticketprijzen zijn inclusief servicekosten, exclusief €1,80 euro transactiekosten per boeking en verzendkosten (maximaal 3,50 euro voor reguliere postverzending) per boeking.

Geldigheid: voorstellingen tot en met april 2018.

