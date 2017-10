Eerste try-out van My Fair Lady in Almere met 20 euro voordeel

Bestel hier je tickets.

Volgens kenners is My Fair Lady een van de beste musicals ooit gemaakt. De musical gaat op 6 november in première, maar voordat het zover is, vinden er eerst nog een aantal try-outs plaats. De try-out in Almere is een heel bijzondere voorstelling waarbij Hans Cornelissen vooraf een toelichting geeft en familie en vrienden van de cast aanwezig zullen zijn. Wees er snel bij, want er is een beperkte beschikbaarheid.

Locatie: Schouwburg Almere

Prijs: van 49,50 euro voor 29,50 euro. De prijs is inclusief servicekosten en exclusief 1,55 euro transactiekosten en 3,50 euro verzendkosten per boeking.

Geldigheid: de voorstelling is op zondag 22 oktober 2017

