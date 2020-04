Leer professioneel fotograferen met je iPhone. Van extreme groothoek tot inzoomen op details. Bij weinig licht maak je gebruik van de speciale Night Mode en als portretfotograaf bereik je meer met scherptediepte. Hoe je al deze functies optimaal gebruikt leer je tijdens deze cursus. Bestel de cursus Fotograferen met je iPhone nu voor 19,95 euro.

Start nu met de cursus.

Wat ga je leren?

In deze online cursus Fotograferen met je iPhone leer je meer over de verborgen mogelijkheden van de camerafuncties, hoe je moet fotograferen bij weinig licht en krijg je meer controle over de Portretmodus van de iPhone. Of het nou een iPhone 11 is of een iPhone 8, deze cursus leert jou de mooiste foto's maken.

Populaire thema's

In de cursus leer je fotograferen in verschillende thema's. Denk hierbij aan portretfotografie, foodfotografie en natuurlijk ook de selfies.

Maak kennis met de experts

Tijdens deze cursus maak je kennis met de experts Melissa, Lynda en Marielle. Zij leggen uit hoe je het beste kunt fotograferen met je iPhone en leren je ook over de beste nabewerking-apps.

Certificaat

Na het doorlopen van de verschillende thema's, opdrachten en tips en tricks ontvang je een certificaat voor het behalen van de online cursus Fotograferen met je iPhone.