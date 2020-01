De Ficus Ginseng Bonsai boom XL is een prachtige plant die groeit in het zuiden van China en Maleisië en staat bekend om zijn bijzondere S-vorm. De plant, met zijn diepgroene kleur, is een aanwinst voor elk interieur. Bestel nu van 60,95 voor 34,90 euro.

Bestel hier je Bonzai boom inclusief voeding.

De Bonsai boom is heel gemakkelijk te onderhouden: één keer per week wat water en de Pokon Bonsai voeding. Deze voeding krijg je gratis bij de boom geleverd. Eén keer per jaar de bladeren snoeien houdt de Ficus Ginseng mooi in model, dus je hoeft geen groene vingers te hebben.