Soepel satijn voelt heerlijk zacht en heeft een subtiele glans. Uitgevoerd in helder wit is Walra dekbedovertrek Fine Feston een hemelse ervaring. Bijzonder is de romantische en karakteristieke zandkleurige festonsteek. Bestel de verschillende maten nu vanaf 29,95 euro.

Bestel hier het dekbedovertrek.

Afgewerkt met een zandkleurige festonsteek

Materiaal: 100 procent katoen-satijn

Kleur: wit