Breazz is een jong en eigentijds meubelmerk in hartje Amsterdam. De modellen variëren van modern naar klassiek en van industrieel naar Scandinavisch. Je kunt de meubels van Breazz in elke ruimte van je huis, tuin of kantoor gebruiken. Bestel nu de meubels van Breazz al vanaf 59,95 euro.

Bestel hier je meubels van Breazz.

Breazz speelt continu met de trends in de markt. Hierdoor heeft het merk elk jaar nieuwe modellen in de collectie. Al de meubels worden gemaakt met duurzame en innovatieve materialen. Kwaliteit staat daarbij hoog in het vaandel. De collectie van meubels van Breazz bestaat uit de volgende categorieën: eetkamerstoelen, bureaustoelen, tafels en koeienhuiden en schapenvachten.

Rising Sun vloerlamp

Deze vloerlamp is gemaakt van zwart gepoedercoat metaal. Daarnaast is de binnenkant van de maanvormige kap goud opgespoten en is de kap te bewegen, waardoor de richting van het licht in te stellen is.

Hoogte: 150 centimeter

Breedte: 60 centimeter

Lengte: 60 centimeter

Diameter kap: 34 centimeter

Lengte snoer: 260 centimeter

Prijs: van 189,95 voor 69,95 euro

Bestel hier je Rising Sun vloerlamp

Fjord eetkamerstoel

De Fjord eetkamerstoel is modern en tijdloos. Dankzij de hoge rug en armleuningen zit de stoel extra comfortabel ongeacht postuur of zithouding.

Hoogte: 78,5 centimeter

Breedte: 44 centimeter

Diepte: 57 centimeter

Poten: naturel beukenhout

Zitting: polypropyleen

Prijs: van 169,95 voor 59,95 euro

Bestel hier je Fjord eetkamerstoel

Black Framed eetkamerstoel

De Black Framed eetkamerstoel is een stevige en stoere eetkamerstoel die wordt gekenmerkt door het blokkerige karakter. Het ruige en robuuste frame is van geborsteld roestvast staal.

Hoogte: 86 centimeter

Breedte: 54 centimeter

Diepte: 57 centimeter

Poten: zwart metaal

Bekleding: kunstleer

Prijs: van 209,95 voor 79,95 euro

Bestel hier je Black Framed eetkamerstoel

Obispo eetkamerstoel

Mooi, stoer comfortabel en uniek, dat is de eetkamerstoel Obispo. Door de combinatie van doorgestikt PU kunstleer en het stoere onderstel krijgt de stoel een retro uitstraling.

Hoogte: 84 centimeter

Breedte: 55 centimeter

Diepte: 41 centimeter

Poten: zwart metaal

Bekleding: kunstleer

Prijs: van 229,95 voor 99,95 euro

Bestel hier je Obispo eetkamerstoel

Granja hanglamp

De Granja hanglamp heeft vier lampen en een mat zwarte finish. Door het slanke, strakke frame is er voldoende licht boven de tafel en in de rest van de ruimte.