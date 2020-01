Ben je toe aan nieuwe keukenspullen? The White Series pannenset is een echte blikvanger in de keuken en is geschikt voor alle warmtebronnen. Bestel de set nu in het zwart of roségoud voor maar 99,95 euro.

Bestel hier je pannenset.

De zesdelige set bestaat uit drie kookpannen met glazen deksel, een sauspan met glazen deksel en twee koekenpannen. De pannen zijn vaatwasserbestendig, geschikt voor alle warmtebronnen en veilig vast te pakken dankzij de bijgevoegde siliconen softtouch handgrepen. De set is verkrijgbaar in het zwart of in roségoud.