Ook dit jaar is de kleur roze goed vertegenwoordigd in het modebeeld. Het vergrijsd roze van Walra dekbedovertrek Cloudy Days is een stoere vertaling van deze trendkleur. Bestel de verschillende maten nu vanaf 24,95 euro.

Bestel hier het dekbedovertrek.

Met het wolkendessin begeef je je letterlijk op een roze wolk. De achterzijde is uitgevoerd in uni pastelroze en creëert zodoende een rustig geheel. Afgewerkt met een fraaie witte piping, doet dit dekbedovertrek je net dat extra gevoel van luxe ervaren. Gewoon in je eigen slaapkamer.

Instopstrook: dubbel doorlopend en extra lang (totale lengte circa 240 centimeter)

Materiaal: 100 procent katoen renforcé

Kleur: roze