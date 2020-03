Wonen

Bestel een Walra dekbedovertrek The New Vintage Wit of Jade met 58% korting Slideshow Infographic Video

Ultieme nachtrust verzekerd. Walra dekbedovertrekken staan garant voor kwaliteit én sfeer. Geniet van de heerlijk soepele stoffen, het knisperende katoen, de oogstrelende kleuren en de elegante dessins. Dit Walra The New Vintage dekbedovertrek is gemaakt van percale katoen en voorzien van een dubbel doorlopende instopstrook. Het dekbedovertrek is 240 bij 220 centimeter en de speciale wassing geeft elk exemplaar een eigen unieke uitstraling. Bestel de Walra dekbedovertrek 'The New Vintage' in het wit of jade voor 39,95.