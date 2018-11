Sola Fair Cooking wokpan is gemaakt van gegoten aluminium met een duurzame PFOA vrije Greblon antistick coating. De pan is ook geschikt voor elke warmtebron. Bestel met maar liefst 55 procent korting voor slechts 39,95 euro, inclusief gratis verzendkosten.

Bestel hier de wokpan.

Wokken is een snelle en gezonde manier om groente te bereiden. Met een wokpan bak je vetvrij, en behoud je de smaak en vitaminen van verse producten. De Fair Cooking serie is de meest hoogwaardige bak- en braadpannenserie die Sola tot nu gemaakt heeft.

De nieuw ontwikkelde Greblon antistick coating is milieuvriendelijk geproduceerd en PFOA vrij, is extra hard en heeft zeer goede anti aanbak eigenschappen, gebruik van olie of boter is (bijna) niet meer nodig. De coating kan temperaturen aan tot wel 250 graden Celcius. Voor een extra lange levensduur van de antikleeflaag is het gebruik van de juiste keukenhulpjes van kunststof of silicone aan te bevelen. Krassen in je antikleeflaag kunnen op deze manier voorkomen worden.

Meer informatie Diameter hapjespan: 28 centimeter

Gietaluminium met Greblon anti-stick coating C3+

Materiaal deksel: Glas met siliconen stootrand

Kleur anti-stick coating: Zwart

Vaatwasserbestendig: Ja (handafwas is aan te bevelen voor een nog langere levensduur)

Niet te gebruiken in de oven

Warmtebronnen: Elektrisch, keramisch, gas en inductie

Garantie: 10 jaar en op materiaal en productie fouten