Leuk voor jong en oud. Laat je verrassen door je blik op het heelal te werpen in het Museon en ontdek alles over de wereld van communicatie in het COMM. Voor maar 8 euro een dagje naar de politieke hoofdstad van ons land met uitstapjes naar het Museon en COMM.

Laat je inspireren om de wereld te ontdekken en jezelf te ontwikkelen in het interactieve museum voor cultuur en wetenschap; het Museon. De tentoonstelling Reizen in de Ruimte, op weg naar een nieuwe aarde neemt je mee als astronaut op reis naar een nieuwe planeet. Wat moet je daarvoor kunnen? Test jezelf. Een leuke interactieve tentoonstelling voor het hele gezin.

Stap daarna in de wereld van communicatie bij COMM. We praten, appen, mailen, lachen en bellen zonder er bij stil te staan. Vraag jij je wel eens af hoe dat overkomt op anderen of hoe mensen honderden jaren geleden communiceerden, zonder het internet? Je ontdekt het in COMM.

Kortom, een leuk dagje Den Haag voor het hele gezin.

Waar: COMM en Museon, Den Haag

Prijs: van 27 euro voor 8 euro, exclusief 0,70 euro administratiekosten. Kinderen tot en met 3 jaar zijn gratis

Wanneer: de tickets zijn geldig tot en met 31 maart 2019

Deze korting is niet geldig in combinatie met andere acties en is niet inwisselbaar voor contant geld. Restitutie is niet mogelijk.