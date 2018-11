Ervaar één van de grootste havens ter wereld en ontdek de plek waar een kleine wereld groots is. Kortom, een gezellig dagje uit in Rotterdam. Je bestelt dit combiticket nu met voor slechts 7 euro.

Bestel hier je tickets.

Voor maar 7 euro ligt je een prachtige dag in het vooruitzicht. Een dagje naar de stad van de grootste haven van Europa met uitstapjes met Spido en naar Miniworld. Rotterdam biedt mogelijkheden voor een dagje weg voor het hele gezin.

Havenrondvaart

Middenin het drukke verkeer van binnenvaart- en zeeschepen beleeft u een bijzondere rondvaart door één van de grootste zeehavens ter wereld. U ziet de indrukwekkende skyline met imposante gebouwen aan u voorbij glijden, gevolgd door een uniek uitzicht op werven, dokken en de hypermoderne overslag van duizenden containers. Tot slot vaart u langs het stoomschip Rotterdam, het voormalig vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn.

Miniatuurwereld

Miniworld Rotterdam is de grootste overdekte miniatuurwereld van de Benelux, vlakbij Rotterdam Centraal Station. Hier bevindt zich een wereld in het klein, vol verrassende details en verhalen. Wat ooit begon als een droom van een hobbyist, groeide uit tot een publieksprijswinnende attractie waar jaarlijks ruim 83.000 bezoekers een bijzondere beleving hebben. Ontdek het verhaal van de inspirerende stad Rotterdam, het bombardement in 1940 en de daaropvolgende wederopbouw. Reis door de haven van Rotterdam en uitgestrekte, typisch Nederlandse landschappen vol verrassende en vaak grappige details.

Waar: Spido en Miniworld, Rotterdam

Prijs: van 24,95 euro voor 7 euro

Wanneer: de tickets zijn geldig tot en met 27 februari 2019

Bestel direct je tickets