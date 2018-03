Koop nu je tickets voor de leukste pretparken met ruim 40 procent korting

Bestel hier je tickets.

Movie Park Germany

Bezoek de nieuwe triple launch achtbaan Star Trek™: Operation Enterprise of stort vanaf 60 meter naar beneden in de High Fall voor nog meer actie.

Prijs: van 42,50 euro voor 24 euro. Exclusief 0,70 euro boekingskosten.

Geldigheid: 23 maart tot en met 30 juni 2018.

Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Kom naar de nieuwe spectaculaire Gold Rush, de eerste achtbaan in Nederland waarmee je in drie lanceringen van 0 naar 95 kilometer per uur vliegt.

Prijs: van 27 euro voor 13,50 euro. Exclusief 0,70 euro boekingskosten.

Geldigheid: 16 maart tot en met 30 juni 2018

Familiepark Bobbejaanland

Van adrenalinekicks in de Typhoon en Sledge Hammer, tot afkoeling in de bootvaart en het reuzenrad, in Bobbejaanland is voor ieder wat wils.

Prijs: van 35,50 euro voor 21,30 euro. Exclusief 0,70 euro boekingskosten.

Geldigheid: 31 maart tot en met 30 juni 2018.

Bestel snel je tickets en kom dit voorjaar naar de leukste pretparken.

