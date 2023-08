Clamydia kun je oplopen door onveilige seks. Hierbij kun je pijn of een branderig gevoel ervaren bij het plassen. Vrouwen kunnen meer afscheiding opmerken, en mannen pus of slijm uit de plasbuis. Verder kunnen vrouwen last krijgen van pijn of bloedverlies bij seksueel contact. Mannen kunnen pijn hebben aan de balzak.

Gonorroe kan ontstaan na contact tussen penis en anus of vagina en penis, maar ook via je handen, orale seks of seksspeeltjes. Worden vrouwen niet op tijd behandeld, dan kunnen ernstigere klachten ontstaan. De symptomen zijn: pijn of een branderig gevoel bij het plassen, meer of abnormale afscheiding en tussentijds bloedverlies. Mannen kunnen last krijgen van een ontsteking aan de bijballen of de prostaat.

Ben je besmet met de syfilisbacterie, dan ontstaat er meestal een zweer op de plek van besmetting. Dat kan je vagina, penis, mond of anus zijn. Pijp of bef daarom niemand met syfilis om besmetting te voorkomen. Het kan lijken alsof je spontaan geneest, maar de ziekte zal altijd weer terugkomen.