Harde geluiden zijn schadelijk voor je gehoor, weten we inmiddels. Dit weekend wordt in Zandvoort de Grand Prix van Nederland verreden, waarbij de raceauto's flinke herrie produceren. NU.nl vroeg aan een expert hoe je je oren het beste kunt beschermen.

Of je nou naar een concert gaat of naar Max Verstappen gaat kijken: voor harde geluiden moet je oppassen. Daarover kan Jan de Laat, klinisch fysicus en audioloog bij het Leids Universitair Medisch Centrum, kort zijn.

"Maar het geluid van muziek bij een concert of festival is wel anders dan het geluid van raceauto's die voorbij zoeven", zegt hij tegen NU.nl. "Ga je naar een optreden kijken, dan word je lange tijd op ongeveer hetzelfde niveau blootgesteld aan geluid. Terwijl raceauto's voorbijkomen, waardoor het geluidsniveau niet constant is en het ook een tijdje kan stilvallen."

Deze vorm van geluidsoverlast heeft daarom een ander effect op je gehoor. Je zou kunnen zeggen dat de druk op je oren daardoor minder is dan wanneer je drie uur lang naar een optreden kijkt. "Dat betekent minder kans op schade, maar de kans is er wél."

Als bezoeker van de Grand Prix moet je al snel rekening houden met een geluidsniveau van 100 tot 110 decibel, vertelt De Laat. Geluiden vanaf 80 decibel kunnen al schadelijk zijn voor je gehoor. Het is dus belangrijk daar rekening mee te houden en de gevolgen niet te onderschatten.

Drie verschillende soorten gehoorbescherming

Wil je je oren goed beschermen, dan raadt hij aan gehoorbescherming aan te schaffen. "Er zijn drie verschillende soorten bescherming. Het beste is oordoppen op maat te laten maken." Deze gaan langer mee, zijn daarom duurzaam en doordat ze beter passen, houden ze meer geluid tegen.

Hoewel aan het op maat laten maken van oordoppen een prijskaartje hangt, heeft deze vorm van bescherming daarom de voorkeur van De Laat. "Oorpluggen zijn een goede tweede optie", tipt hij. "Die vind je bij de meeste drogisten en audiciens. Tussen de 10 en 20 euro kun je goede exemplaren vinden."

Over de goedkopere variant oordoppen is De Laat niet te spreken. "Die schuimpjes beschermen niet goed. Ze passen niet goed genoeg in je oor. De ene keer gaan ze dieper dan de andere keer. Daardoor zijn ze niet stabiel genoeg en beschermen ze niet constant."

Voor kinderen is gehoorbescherming nog belangrijker

Bovendien ben je met deze oordopjes vatbaarder voor een infectie, omdat het sponsmateriaal sneller vuil zoals oorsmeer aantrekt. Ook zit je er vaker met je vingers aan. De Laat waarschuwt dat oordopjes het geluid dat van een Formule 1-race afkomt niet altijd even goed tegenhouden.

Dat komt doordat oordoppen vooral beschermen tegen geluiden met een hogere frequentie, zoals een concert. "Automotoren produceren juist vooral lage tonen. Dat betekent niet dat gehoorbescherming helemaal niet werkt, alleen wel minder." Een extra reden om te investeren in kwaliteitsoordoppen, vindt hij.

Voor kinderen is het nog belangrijker dat zij goede gehoorbescherming dragen, zegt De Laat. Hij raadt daarom oordoppen op maat aan. "Zij bevinden zich nog in hun cognitieve ontwikkelingsfase, waardoor ze extra gevoelig zijn voor eventuele gehoorschade."

Of je wel of geen last hebt van het geluid van racende auto's hangt af van hoe jij geluid opneemt en hoe gevoelig je daarvoor bent. Maar meer bewustzijn is belangrijk, benadrukt De Laat: "Er zijn mensen die na één plotselinge geluidsgolf dicht bij het oor klagen over pieptonen die niet meer weggaan."