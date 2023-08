Bepaalde diabetesmedicijnen worden op aanraden van influencers gretig gebruikt om af te vallen. Omdat verkeerd gebruik daarvan slecht voor je gezondheid is, vroeg NU.nl aan experts wat je wel kunt doen om je weer lekker in je lijf te voelen.

In het kort Diabetesmedicijnen worden gebruikt om af te vallen, maar zijn niet bedoeld voor mensen met een gezond gewicht.

De medicijnen hebben bijwerkingen en kunnen depressieve gevoelens versterken.

Een duurzamere keuze is een gezonde leefstijl met een doel, sociale contacten en goede voeding.

De middelen die op TikTok rondgaan zorgen voor een verzadigd gevoel, vertelt Nicole Hunfeld. Zij is als ziekenhuisapotheker verbonden aan de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).

"Mensen met obesitas of diabetes slikken deze medicijnen om hun bloedsuikerspiegel omlaag te brengen", legt Hunfeld uit. "Maar dat volle gevoel kan er ook bij mensen zonder deze ziekten voor zorgen dat je minder gaat eten en daardoor afvalt."

De medicijnen zijn niet bedoeld voor mensen met een gezond gewicht, of licht overgewicht. Er is dan ook niet onderzocht wat de middelen met je doen als je ze zomaar gaat gebruiken om af te vallen, vertelt leefstijlapotheker Ellen Willemsen.

Geen enkel medicijn is zonder bijwerkingen, waarschuwt Hunfeld. "Je ziet veel milde klachten als hoofdpijn en misselijkheid. Maar we weten nog vrij weinig over wat ze doen met bijvoorbeeld je nieren. En we zien dat ze depressieve gevoelens kunnen versterken. Dat komt doordat de middelen op je hormonen werken."

Een gezonde leefstijl is meer dan eten en bewegen

Een veel duurzamere keuze is je leven anders inrichten, stelt Marlies Brakels, leefstijldeskundige en eigenaar van De Leefstijlunie. "Gaat het om afvallen, dan lijkt het wel alsof mensen op zoek zijn naar een toverstaf", zegt zij. "Met weinig moeite toch resultaat bereiken."

De rest van je leven medicijnen gebruiken raadt Brakels ten sterkste af. In plaats daarvan benadrukt zij het belang van een gezonde leefstijl. "Hoe dat eruitziet is voor iedereen anders. Je denkt misschien snel aan gezond eten en meer bewegen, maar het is meer dan dat."

Het is belangrijk een doel te hebben. "Groot of klein: het maakt niet uit. Zolang je iets hebt om voor uit bed te komen", weet Brakels. "En het helpt ook om voldoende sociale contacten te hebben. Aan hoeveel vrienden je genoeg hebt, is voor iedereen anders."

Pas als dat op orde is, kun je kijken naar voeding, beweging en slaap, zegt de leefstijldeskundige. "Mijn belangrijkste tip hierbij is niet te gaan voor perfectie, want dan weet je zeker dat het misgaat."

'Een blokje om na de lunch is ook hartstikke goed'

Want zo gaat het vaak, zegt Brakels: je stelt jezelf een doel en hebt dan de neiging het of helemaal goed te doen of het erbij te laten. "We leggen onszelf onrealistische eisen op. Dan moeten we bijvoorbeeld tienduizend stappen zetten, anders telt het niet. Terwijl een blokje om na de lunch ook al hartstikke goed is."

Ook Willemsen benadrukt het belang van een gezonde leefstijl. "Het jojo-effect van afvallen is ongezond." Of je nou een dieet volgt of medicijnen slikt die niet voor jou zijn gemaakt, maar wel helpen om af te vallen: zodra je stopt, kom je weer aan.

Ze noemt stress een van de belangrijke factoren voor het ontstaan van overgewicht. "Door stress krijg je meer zin in vet en suikerrijk eten." De leefstijlapotheker raadt aan niet de hele dag door te eten. "Daar zijn we niet voor gemaakt."

Van de juiste voeding krijg je energie

Van de juiste voeding krijg je energie. En hoe meer energie, hoe gemakkelijker het is om gezondere keuzes te maken. "Eet het liefst zo onbewerkt mogelijk. Dus zo min mogelijk koken met pakjes en zakjes. Ga in plaats daarvan voor verzadigde vetten zoals avocado's en noten", stelt Willemsen.

Het is niet alsof je nooit meer een koekje of een stuk taart mag eten. "Maar dan het liefst meteen na je lunch of avondeten, om het aantal eetmomenten zoveel mogelijk te beperken."

Vraag jezelf af of die 10 kilo minder echt gelukkiger maakt, zegt Willemsen. En vergeet die toverstaf, die de medicijnen lijken te bieden, voegt Brakels toe. "Die bestaat niet."

Zij raadt aan rustig op te bouwen om uit te zoeken wat voor jou werkt. "Misschien kom je er nooit helemaal of heb je een terugval. Maar ieder beetje gezondheidswinst is mooi meegenomen."