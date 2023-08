Delen via E-mail

Nu de zon zich weer laat zien, kan het lekker zijn om de barbecue uit de schuur te halen. NU.nl vroeg experts hoe je het beste een stukje vlees of een paprika kunt grillen zonder je buren tot last te zijn.

In het kort Gebruik kwaliteitsvlees en een vleesthermometer voor het beste resultaat.

Stook met natuurlijke aanmaakblokjes om te voorkomen dat het vlees naar aanmaakblokjes smaakt.

Denk ook aan vis en groenten op de barbecue en houd rekening met de wind en de rook.

Een lekker stuk vlees klaarmaken is vooral een kwestie van gevoel, zegt Jord Althuizen, wereldkampioen barbecueën en auteur van het kookboek Smokey Goodness. "Hoe vaker je de barbecue opstookt, hoe beter je het vuur leert beheersen."

Voor het lekkerste stukje vlees kun je het beste kwaliteitsvlees gebruiken. "Kiloknallers leveren door slechte weersomstandigheden geen mals vlees", zegt Althuizen. Om het vlees zo sappig mogelijk te krijgen, is het goed om de barbecue eerst met het deksel erop op temperatuur te brengen en het er daarna pas op te leggen.

"En gebruik voor het vlees een vleesthermometer voor de perfecte garing, want het op de juiste temperatuur bereiden is de belangrijkste factor in je resultaat."

Het kan lekker zijn om je vlees eerst boven de kolen dicht te schroeien en het daarna te verplaatsen naar een plek waar geen kolen onder liggen, weet foodblogger Pauline Weuring van Uit Paulines Keuken.

Zo smaakt je vlees niet naar aanmaakblokjes

Verder tipt de foodblogger een marinade of kruidenrub. "Neem de tijd om het vlees te marineren", zegt ze. "En leg geen ijskoud vlees op de hete grill, maar laat het eerst op kamertemperatuur komen."

Merk je dat je vlees naar aanmaakblokjes smaakt? Althuizen raadt aan natuurlijke in plaats van chemische aanmaakblokjes te kopen. "Die zijn gemaakt van geperste papiervezels of houtkrullen die in paraffine zijn gedompeld."

Ecologische aanmaakblokjes van kokos zijn ook een optie. Weuring: "Deze blokjes geven geen geur af. Dat is ook zo bij wokkels gemaakt van dunne houtwol. Je kunt deze spullen vinden bij barbecuespeciaalzaken."

Iets anders dan vlees grillen

Denk ook eens aan iets anders dan vlees, tipt Althuizen. "Er zijn zoveel mogelijkheden. Bijvoorbeeld vis of groenten zijn uitstekend op de barbecue te bereiden", zegt hij. "Ook voor het dessert kun je de barbecue aan laten staan. En met het juiste gereedschap kun je er zelfs brood op bakken."

Weuring sluit zich daarbij aan. "Mijn favoriet is zwartgeblakerde prei die ik dan serveer met een mosterdsausje en Parmezaanse kaas. Maar ook aubergine of spiesjes met courgette en halloumi vind ik heerlijk. En iets heel anders: pizza's kun je ook heerlijk klaarmaken op de barbecue. Ik gebruik hiervoor een pizzasteen, werkt perfect."

Wil je je buren te vriend houden? Hou dan rekening met de wind als je een plekje zoekt voor je barbecue. "Het is fijn als de rook precies de andere kant op waait en zo niet in de tuin van je buren terechtkomt", zegt Weuring.

Toch zijn die etensgeuren niet helemaal te voorkomen, denkt Althuizen. "Maar om de rook zo minimaal mogelijk te houden, kan het helpen om speciaal barbecuehout te gebruiken. Dus geen overblijfselen van je vorige bouwproject."

Rook kan schadelijk zijn voor je gezondheid

Om de geur zoveel mogelijk buitenshuis te houden, helpt het om tijdens het stoken alle ramen te sluiten en na het barbecueën goed door te luchten. Weuring: "Ik zet een pannetje met schoonmaakazijn of wasverzachter op een heel laag vuurtje. Even een half uurtje laten pruttelen en je huis ruikt weer heerlijk."

Los van de rook en etensgeuren die vervelend kunnen zijn, is het belangrijk te beseffen dat de rook schadelijk kan zijn voor je gezondheid. Veel mensen zijn zich daar nog te weinig van bewust, vindt Pauline van der Geest van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

De rook van een barbecue bestaat uit fijnstof en paks: een verzameling schadelijke stoffen die ontstaan bij de onvolledige verbranding van onder meer hout of het aanbranden van eten. "Die stoffen kunnen schadelijk zijn voor je longen en kankerverwekkend zijn."

Geef je buren wat lekkers over de schutting

Als je een longziekte hebt, heb je mogelijk sneller last van de rook dan anderen. "Volgens het Longfonds hebben 1,2 miljoen mensen daarmee te maken. Van deze groep geeft 66 procent aan weleens last te hebben van barbecueënde buren."

Om je omgeving minder tot last te zijn, kun je volgens Van der Geest overstappen op een elektrische barbecue. Verder is het goed om voordat je de barbecue aansteekt de Stookwijzer te checken. "Als het windstil is, blijft de rook heel lang hangen."

Wees niet boos wanneer je buren af en toe willen genieten van een barbecue, zegt Althuizen. "Maak goede afspraken met elkaar als je in de stad woont. Mijn advies: geef je buren over de schutting wat lekkers van wat je aan het maken bent."