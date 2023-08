Delen via E-mail

Van de een op de andere dag zit je niet meer op een strandbedje, maar achter je bureau. Wil je niet meteen terugvallen in de sleur van alledag, dan is dit wat je kunt doen om het vakantiegevoel iets langer vast te houden.

"Op werk voel je je al snel weer zoals je je daar normaal gesproken voelt. En dat is meestal niet zo goed en positief als op vakantie", vertelt arbeids- en organisatiepsycholoog Jessica Bloom.

Het duurt daarom vaak niet lang voordat je terugvalt in je oude patroon van deadlines halen, mails beantwoorden en vergaderingen bijwonen. Dat noemen ze het fade-out-effect: na je vakantie ga je al heel snel weer over op wat 'gewoon' is.

In haar boek De kunst van het vakantievieren wijst Bloom erop dat je dat goede gevoel kunt vasthouden door deze routines te doorbreken. Daarnaast kan het helpen die fijne vakantie-ervaringen te koesteren. Want, zo schrijft ze: "Zwelgen in fijne herinneringen zorgt ervoor dat je je gezonder en gelukkiger voelt."

We komen te weinig buiten

Jan Denneman, voorzitter van de stichting Good Light Group, denkt dat dat vrije vakantiegevoel je zo snel ontglipt, doordat we in het dagelijks leven minder in aanraking komen met daglicht.

"Het merendeel van de mensen werkt op een kantoor, of in een ziekenhuis of ergens anders waar weinig daglicht binnenkomt", zegt hij. "En hoe je vakantie er ook uitziet, je komt vrijwel altijd veel meer buiten dan tijdens een normale werkweek."

Daglicht is belangrijk voor je biologische klok. Door daglicht op te nemen stel je namelijk deze innerlijke klok gelijk met het ritme van de dag. "Het helpt je dag- en nachtritme om in de pas te blijven lopen met de tijd op je horloge."

Dat is van belang, omdat je biologische klok ook een rol speelt bij de kwaliteit van je slaap. Behalve dat je op vakantie niet meer hoeft na te denken over dagelijkse verplichtingen, is de kans groot dat je daarom lekkerder slaapt, waardoor je automatisch beter in je vel zit.

Ga bij het raam zitten

Eenmaal thuis is het mogelijk om dat gevoel langer vast te houden, denkt Denneman. Dat doe je om te beginnen door meer buiten te zijn. "Ochtendlicht is het meest effectief. Maar wanneer je ook naar buiten gaat, zelfs als het bewolkt is, is de lichtintensiteit sterk genoeg."

Voor mensen die hun dagen binnen aan een bureau slijten is er ook goed nieuws: het helpt om je werkplek te verplaatsen naar vlak bij het raam. "Hoe dichterbij hoe beter. Maar ook op een paar meter kun je nog profiteren, hoewel de lichtintensiteit wel afneemt."

Als derde tip kan het ook helpen om goed licht te installeren, weet Denneman. "Er zijn bureaulampen die wel voldoende licht in je ogen schijnen." 'Normaal' binnenlicht voldoet vrijwel nooit aan die norm, zegt hij.

Een uitgebreide lunch kan helpen

Je vakantiegevoel kun je ook vasthouden als je na thuiskomst de schermen iets langer links laat liggen, weet Iris Hannema uit ervaring. Hannema bezocht in haar eentje honderd landen en schreef de reisboeken Het bitterzoete paradijs en Reizen volgens Hannema. Zij deelt de volgende tips:

"Stort je niet direct bij thuiskomst weer in je normale schermgedrag. Doe thuis net als zoals je dat op een ontzettend relaxte bijna-schermvrije vakantie zou doen. Het kan helpen je telefoon twee keer per dag op een vaste tijd van vliegtuigmodus te halen om jezelf ervan te verzekeren dat er geen rampen zijn gebeurd."

"Lunch zeer uitgebreid. Dus eens niet een boterham met kaas, maar een warme maaltijd. Het liefst aan een gedekte tafel en met drie gangen. En doe daarna een siësta. Niets werkt zo mee aan het vakantiegevoel als een middagslaapje."

"Wees toerist in eigen stad. Blijf die nieuwsgierigheid vasthouden, ook al ben je weer thuis."