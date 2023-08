Delen via E-mail

De zomervakantie is bijna voorbij, dus de jongsten onder ons gaan binnenkort weer naar school. Sommige kinderen ruilen de basisschool in voor de middelbare. NU.nl vroeg twee experts wat je als ouder kunt doen om je kind hierop voor te bereiden.

Hoe je kind deze overstap beleeft, ligt voor een groot deel aan hoe je hier als ouder mee omgaat, weet gezinscoach Marina van der Wal. "Je kunt als ouder in positieve zin betrokken zijn bij het leven van je kinderen, maar je moet er niet te veel bovenop zitten."

Doe je dat wel, dan heb je kans dat je de ontwikkeling van je kind in de weg staat. Van der Wal adviseert ouders daarom aan zelfreflectie te doen. "Ga eerst na wat voor ouder jij bent. En daarna hoe je kind zich voelt en omgaat met deze stap."

Ieder kind gaat anders om met deze overstap. Waar het ene kind vooral heel veel zin heeft in iets nieuws, heeft de ander daar iets meer moeite mee. In beide gevallen is het belangrijk een situatie te creëren waarin je kind zich veilig en prettig genoeg voelt om zenuwen en angsten te delen.

Stel open vragen en benoem dingen specifiek

Tessa Blom, kinder- en jeugdpsycholoog, zag bij haar eigen kinderen hoe groot de overgang kan zijn. Een van haar kinderen bloeide op bij het idee van een nieuwe school, terwijl de ander steeds stiller en onzekerder werd. Ze schreef er daarom het boek School mag ook leuk zijn! over.

Het is belangrijk er voor je kind te zijn, zegt Blom. "Er zijn bepaalde gesprekstechnieken die kunnen helpen. Stel open vragen en benoem dingen specifiek. Dat kan uitnodigen er verder over te praten."

Net als zeggen dat het heel normaal is dat het spannend is, en dat het vast even wennen is. Door er zelf woorden aan te geven, geef je je kind ook de hulpmiddelen om aan te geven hoe die zich voelt, weet Blom.

Open vragen helpen, maar waarom-vragen moet je vermijden, stelt Van der Wal. "Dat voelt alsof je ter verantwoording wordt geroepen. Zeker bij pubers zijn deze vragen echt not done. Ook opmerkingen over 'de moed erin houden' werken alleen maar averechts."

Laat je niet leiden door je eigen emoties

Onderschat de overstap niet, waarschuwt Blom. Ook als je kind er niet mee lijkt te zitten. "Het is hun nieuwe wereld, dus ze zijn er waarschijnlijk de hele dag mee bezig."

Van der Wal waarschuwt voor een van de grootste valkuilen waarmee je als ouders te maken kunt krijgen: "Laat je niet leiden door je eigen emoties. Als je dat wel doet, kun je die gevoelens bij je kind versterken. Als jij het stiekem best lastig vindt en dat laat merken, kun je je kind daarmee onzeker maken."

Naast er te zijn voor vragen en twijfels kan het ook helpen je kind te ondersteunen bij het ontwikkelen van routines. Hoe doe je het beste huiswerk en wanneer pak je je tas in? Uiteindelijk draait het om je kind de ruimte geven om zich te ontwikkelen en zelfstandig te worden. "Juist ook door ze fouten te laten maken", zegt Van der Wal.