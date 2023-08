Het einde van de vakantie nadert en je wil naar huis: met deze tips kom je niet alleen snel, maar ook veilig thuis. "Het is belangrijk om regelmatig te stoppen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je medepassagiers."

Onderschat de afstand niet, wil Arnoud Broekhuis meteen maar zeggen. Afhankelijk van waar je vakantie hebt gevierd, gaat het al snel om flink wat kilometers. "En dat doe je niet elke dag", benadrukt de manager verkeersinformatie bij de ANWB.

Hij raadt aan vooral niet te haasten. "De reis hoort per slot van rekening ook bij de vakantie." Vooral op drukke dagen is het goed om vooraf rekening te houden met files en de bijbehorende vertraging.

Voordat je achter het stuur kruipt, is het belangrijk om goed wakker te worden, zegt Cyntha Bogaart, slaapexpert en psycholoog. "Neem zo snel mogelijk daglicht in je op. Ga bijvoorbeeld naar buiten voor een ochtendwandeling."

Een koude douche kan ook helpen. "Of ga baantjes trekken in het zwembad als dat er is op de camping of bij het vakantiehuisje." En ontbijt goed. Vermijd suikers en koolhydraten, want dan kun je last krijgen van een suikerdip.

Strek af en toe de benen

"Eenmaal onderweg, is het belangrijk om regelmatig te stoppen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je medepassagiers", zegt Broekhuis. Een hele dag achter het stuur kost energie. Daarom is het goed om af en toe de benen te strekken. En - als het even kan - ook van bestuurder te wisselen. Hij deelt meer tips:

"Bereid je reis goed voor. Met alleen navigatie krijg je onvoldoende overzicht, dus pak ook wegenkaarten erbij."

"Denk van tevoren goed na over het aantal kilometers. Niet alleen van de totale reis. Maar ook van tussenstop naar tussenstop." Dat kan helpen lange stukken behapbaar te maken.

"Zorg voor voldoende eten en water."

"Moet je tanken of wil je even rust? Doe dat dan op een plek buiten de drukke snelwegen. Dat voorkomt lang wachten en geeft meer rust."

"Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie en check vooraf het weerbericht, zodat je ongeveer weet waar je onderweg mee te maken kunt krijgen."

Ben je alleen of is er niemand die het stuur even kan overnemen? Dan kan het slim zijn om de auto aan de kant te zetten voor een dutje. "De ideale powernap duurt vijftien à twintig minuten", weet Bogaart. "In deze korte tijd val je namelijk niet in diepe slaap."

Zet de ramen open

Probeer een diepe slaap te ontwijken: je wordt dan alleen maar vermoeider wakker. En dat is juist niet de bedoeling. Als je toch graag langer de ogen wil sluiten, dan raadt Bogaart een dutje van anderhalf uur aan. "Zo lang duurt een gemiddelde slaapcyclus."

Door je dutje iets langer te maken en die niet halverwege in je diepe slaap af te breken, word je frisser wakker. Zet de airco aan of doe de raampjes open als je merkt dat je slaperig wordt in de auto. Frisse lucht helpt, van warmte dommel je in.

Jumping jacks kunnen helpen energiek te blijven. Foto: Getty Images.

Zoek de schaduw op

Als je bent gestopt voor een pauze, dan is het goed om veel te bewegen om fit en energiek te blijven. "Het liefst high intensity. Doe bijvoorbeeld een paar jumping jacks", tipt Bogaart.

"En daglicht is goed, maar ga niet in de zon staan. Daar kun je namelijk ook juist loom van worden. Zoek dus de schaduw op. Het kan ook helpen je polsen even onder een koude kraan te houden."

En hoewel je misschien denkt uren te winnen door vroeg te vertrekken, vindt Bogaart dat geen goed idee. "Door je slaapritme om te gooien en bijvoorbeeld twee uur eerder op te staan, bereik je denk ik het tegenovergestelde. Die gemiste uren moet je dan onderweg weer inhalen."

Een laatste tip, voor als je merkt dat je toch je aandacht verliest of vermoeid raakt: de muziek harder zetten en keihard meezingen met je favoriete nummer kan wonderen doen.